Event Series: 27th Annual Silver Gulch Oktoberfest
September 20 @ 7:00 pm - 11:00 pm$10
27th Annual Silver Gulch OKTOBERFEST + Beer Release
When: Friday & Saturday, Sept. 19–20, 2025
Time: 7:00PM–11:00 PM
Where: Silver Gulch Beer Garden (Fox, AK)
Our OKTOBERFEST BEER taps FRIDAY—be first to raise a stein!
• LIVE POLKA with Alaska Blaskapelle
• German cuisine—bratwurst, schnitzel, pretzels & more!
• Silver Gulch beer from America’s Most Northern Brewery
Admission: $10 • (21+ only) Tickets sold at door.
RSVP, invite your crew, and let’s Prost under the Alaska sky.
Wed–Fri 4–9 PM • Sat–Sun 3–9 PM
907-452-2739 | www.silvergulch.com
