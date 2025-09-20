« All Events

Event Series: 27th Annual Silver Gulch Oktoberfest

27th Annual Silver Gulch Oktoberfest

September 20 @ 7:00 pm - 11:00 pm

$10
27th Annual Silver Gulch OKTOBERFEST + Beer Release 🍺🎶🥨
When: Friday & Saturday, Sept. 19–20, 2025
Time: 7:00PM–11:00 PM
Where: Silver Gulch Beer Garden (Fox, AK)
🍻 Our OKTOBERFEST BEER taps FRIDAY—be first to raise a stein!
• LIVE POLKA with Alaska Blaskapelle
• German cuisine—bratwurst, schnitzel, pretzels & more!
• Silver Gulch beer from America’s Most Northern Brewery
Admission: $10 • (21+ only) Tickets sold at door.
RSVP, invite your crew, and let’s Prost under the Alaska sky. 🍻
📅 Wed–Fri 4–9 PM • Sat–Sun 3–9 PM
📞 907-452-2739 | 🌐 www.silvergulch.com

Silver Gulch Brewing & Bottling Co.
2195 Old Steese Highway North
Fairbanks, 99712 + Google Map