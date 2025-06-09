Skip to content
62nd Annual Equinox Marathon and Relay
September 20 @ 8:00 am
-
6:00 pm
2025 Equinox Marathon and Marathon Relay registration is open!
Register here:
http://bit.ly/43mVtxh
Details
Date:
September 20
Time:
8:00 am - 6:00 pm
Website:
https://runsignup.com/Race/AK/Fairbanks/EquinoxMarathonAK?fbclid=IwY2xjawK0N_RleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFEMmtkajkxbTdVMHgxdEd1AR47yC3i3nlUJORMKQhcxTxAs2rulRotZY8fCbJcyaymzgMzPBgbtCGrQ5_l7A_aem_pgNJuqET5lMt0jc0iXGuBQ
