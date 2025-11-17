Pop-Up Farmers Market!
November 22 @ 11:00 am - 3:00 pm
Stock up on local groceries & dried flower decor before the holidays at our annual pre-Thanksgiving pop-up market!
· Frontieress Farm: locally grown and hand-crafted dried flower wreaths, dried bouquets & sauerkraut
· Offbeet Farm: carrots, parsnips, potatoes, squash & fish
· Yellow Woods Farm: artisan bread, eggs, chicken & a limited number of Thanksgiving turkeys
· Boreal Wood Mushroom Farm: fresh mushrooms, mushroom soup mix, dried mushroom products & artisan pasta
Date: Saturday, November 22, 2025
Time: 11:00 am – 3:00 pm
Location: The Folk School cabin in Pioneer Park