Pop-Up Farmers Market!

November 22 @ 11:00 am - 3:00 pm

Stock up on local groceries & dried flower decor before the holidays at our annual pre-Thanksgiving pop-up market!

· Frontieress Farm: locally grown and hand-crafted dried flower wreaths, dried bouquets & sauerkraut

· Offbeet Farm: carrots, parsnips, potatoes, squash & fish

· Yellow Woods Farm: artisan bread, eggs, chicken & a limited number of Thanksgiving turkeys

· Boreal Wood Mushroom Farm: fresh mushrooms, mushroom soup mix, dried mushroom products & artisan pasta

Date: Saturday, November 22, 2025
Time: 11:00 am – 3:00 pm
Location: The Folk School cabin in Pioneer Park

